– Korábban a Messenger, de például a WhatsApp is a teljes fotótárunkhoz hozzáfért. A frissítés óta már egyesével lehet engedélyezni az alkalmazások hozzáférését az egyes képekhez. Ez némileg macerás, de sokkal biztonságosabb. Maga az alkalmazás hozzáférés azt jelenti, hogy azon keresztül a Meta emberei és a Messenger fejlesztői –vagy esetleg, ha feltörték őket, akkor hackerek – hozzáférhettek akár a képeinkhez is. Mondhatjuk, hogy ez fikció, de láttunk már ilyet. És ezek az anomáliák jellemzően évekkel később derülnek csak ki – magyarázta Solymos Ákos.

Az engedélyeket a telefon alkalmazásainak beállításánál mi magunk utólag is tudjuk szabályozni, illetve a fotó kezelőben is több korlátozást be tudunk állítani. A szakember hozzátette, hogy az alkalmazások széles körű hozzáféréseivel az a probléma, hogy azokból adatokat kinyerve a felhasználók olyan profilt tudnak összeállítani rólunk, amely illetéktelen kezekbe kerülve komoly visszaélésekre ad lehetőséget.

Fontos, hogy az egyes alkalmazásfrissítésekkel akár új hozzáférési igények is érkezhetnek, ezért javasolt rendszeresen átvizsgálni a telefonunk alkalmazásait, hogy aktuálisan mi mihez fér hozzá.

– Legyünk óvatosak az alkalmazásokkal, ami nem kell, amit nem használunk, azt töröljük le a készülékről, a többire pedig figyeljünk oda, és korlátozzuk le, amennyire csak lehet. Sok esetben több szinten is korlátozhatjuk az alkalmazások hozzáféréseit: mint például kamera, mikrofon, helyadatok. Ilyen beállítási lehetőség az, hogy soha ne férjen hozzá, vagy csak akkor érhesse el, ha meg van nyitva az alkalmazás. Azzal azonban már legyünk óvatosabbak, hogy melyiknek engedjük meg, hogy bármikor, akár a háttérben futva is hozzáférjen az adatainkhoz – intett óvatosságra a kiberbiztonsági szakember.