– Derékig elmerült, kétségbeesetten kapaszkodott a jég peremébe és hangosan kiabált. Én pont a tóparton sétáltam a vágóhídnál, így nem is gondolkodtam csak rohantam a segítségére. Én is tudom, hogy ilyenkor hasalva kell megközelíteni a bajba jutottat, de nem is gondolkoztam, csak rohantam előre, de alattam is beszakadt a jég! Közben láttam, hogy a társai kihúzták a vízből a bajbajutottat, majd tovább koriztak az Építők parkja irányába – mesélte Tomity Róbert, aki térdig merült a tó vízében.

– Közben valaki kihívhatta a mentőket és a rendőrséget, mert mire partra evickéltem már ott voltak. Kérdezték, hogy megsérültem-e és láttam- e az esetet. A fiataloknak ugyanis addigra már nyoma sem volt. Remélem ők is megúszták a kalandot – tette hozzá a szemtanú.

Ahogy arról a Kemma.hu is beszámolt, az Öreg-tó vize lassabban és nem egyenletesen fagy be. A felszínről nem látható, víz alatti források és az Által-ér átfolyásai vékonyítják egyes helyeken a jég vastagságát, amit egyébként nem is mér senki.