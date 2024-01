– Az élet, ami a távollétükben, majd hiányukban nemcsak számukra, hanem szűkebb és tágabb közösségeik, családjuk, lakóhelyük és hazájuk, nemzetük számára is gyökeresen más irányt vett, mint amilyen velük lehetett volna. Az élet, amelynek veszteségét a hadszíntéren elhunytaknál is jobban növelik a férfiak hadba vonulása, illetve halála és a háború elhúzódása miatt meg sem kötött, elhalasztott, vagy terméketlen házasságok, a meg nem született gyermekek, amiből később újabb elmaradó házasságkötések és születések fakadtak – fogalmazott Rigó Balázs, aki szerint mindez jól mutatja, hogy a hadviselésnek mindig hosszúra nyúlik az árnyéka, és rávilágít arra is, hogy mindenkor csak a béke megteremtése és megőrzése biztosíthatja közösségeink számára a fennmaradás és gyarapodás esélyét és lehetőségét.

A megemlékezésen áldást mondott Roboz Péter százados, tábori lelkész, majd a résztvevők elhelyezték koszorúikat az emlékműnél.