Az elmúlt években a Szemétirtók név fogalommá vált a térségben, a sárga mellényükről megismerhető csoporttal gyakran találkozhatunk Dorog és Esztergom térségében. Ugyan a csikkszedéses akcióik révén váltak szélesebb körben is ismertté, a fáradhatatlanul, időt és energiát nem sajnálva tevékenykedő csoport feladatai igen sokrétűek. A decemberi díj mérföldkövet jelent az életükben, egyben alkalmat nyújt egy kis összegzésre, értékelésre, hiszen van mit újragondolni és kielemezni.

Lieber Tamás elmondta, akkor érezné sikeresnek a munkájukat, ha nem lenne többé szükség a Szemétirtók közreműködésére, vagy ha mondjuk akcióik révén jelentősen csökkenne a szemetelők száma a környezetünkben.

– Ez sajnos nincs így. Persze sok pozitív visszajelzést kapunk a lakosoktól – elsősorban Facebook-kommentek szintjén – és jó néhány település is számon tartja munkánkat, sőt, időnként valamilyen szinten segítik is azt – tette hozzá.

Tény, hogy sokan kételkednek az értelmében és szélmalomharcnak tekintik a hulladékgyűjtési megmozdulásokat. Lieber Tamás szerint ha csak a szemétszedéseket nézzük, ezek egyfajta figyelemfelhívó akciók is egyben. Ha sikerül azt elérniük, hogy beszéljenek róluk, már az is eredmény.

– Sajnos azonban ezek az eredmények rövid életűek. De, hogy ne csak ilyen keserűen láttassuk a dolgokat; az mindenképpen jó, hogy egyre többen ismerik fel azt, hogy a saját kezdeményezéseknek igenis van létjogosultsága, és nem ciki egy-egy akció mögé beállni, ha az egyébként közös érdeket szolgál. Az akciókon rendre megjelennek új résztvevők, bár korántsem olyan mértékben, mint azt naivan gondoltuk 2-3 évvel ezelőtt – jegyezte meg.

Elismerés

Lieber Tamás úgy véli, hogy a decemberi elismerést talán azzal érdemelték ki, hogy 2019-es megalakulásuk óta nem lankad a csapat aktivitása, a környezettudatosság fentiekben részletezett népszerűsítése és az Esztergom területén szervezett akcióik kellően hangsúlyosak voltak. Megtiszteltetésnek vették, hogy Esztergom vezetése szemében a Dr. Jócsik Lajos-díjra érdemesnek tartják őket. Hozzátette, hogy a Szemétirtók tagsága nem korlátozódik a BEBTE-tagságára, jóllehet, ők nevesítették így környezetvédelmi törekvéseiket és ők koordinálják a programokat. De a Szemétirtók valójában egy Facebook-közösség is. Tehát ők mindenkit oda sorolnak, aki azonosulva törekvéseikkel a maga eszközeivel és módszereivel "szemetet irt", népszerűsít, mozgósít. A díj természetesen némi motivációt jelent, de tekintve, hogy eddig is igyekeztek maximális erőbedobással tenni a dolgukat, ettől ennél magasabb fokozatra már nem tudnak kapcsolni. Talán inkább mások felé lehet az az üzenete, hogy érdemes csinálni, kitartónak lenni, mert ezt az igyekezetet elismerik.

A BEBTE elnöke ugyanakkor úgy véli, hogy az iskolákba eljuttatott Szemétirtók-irka füzetek bizakodásra adnak okot. A fiatalokon keresztül lát némi esélyt a változásra, bár azt is tudja, hogy a kampány sikerességéhez legalább egy évtizednek bizony el kell telnie.

Véleménye szerint sokat segítene a környezettudatosság terjesztésében – beleértve természetesen a szemetelés visszaszorítását is –, ha a helyi óriáscégek is aktív partnerek lennének ebben. A térségi négy nagyvállalat összességében több ezer munkavállalót foglalkoztat, ha a dolgozók családtagjait is beleszámítjuk a célközönségbe, akkor több tízezer embert lehetne direktben megszólítani. Ez nagyjából Esztergom teljes lakosságával egyezne meg.

– Ebben az irányban tettünk ugyan kezdeményezéseket, de ezek eddig nem vezettek eredményre. Bár az óriásplakátok intézményével nem igazán tudok azonosulni, vizuális környezetszennyezés az, amit ezen a téren tapasztalunk, a leszedett plakátok sokszor hónapokig ott hevernek a tövében, de ha már ott vannak, a politikai csatározás helyett ténylegesen közérdekű információkkal is szolgálhatnának. Ebbe az egészségügytől a környezetvédelemig sok minden beleférne, és azt gondolom, hogy segítené ilyesformán a civil kezdeményezéseket is – fejtette ki.

Lieber Tamás azt is felidézte, hogy tavaly volt szemétszedő akciójuk többek között a Kenyérmezői-pataknál, a Dorog és Tokodaltáró közötti kiserdőben, a dorogi Schmidt villánál és a kórházparkban, a Sátorkőpusztán található tónál és Nyergesújfalun is. Emellett felújítottak néhány köztéri virágosládát Dorogon, a KÖZÖD Egyesülettel közösen pedig műanyaggyűjtést és elektronikai hulladékgyűjtést is szerveztek. Mindezek mellett a Szemétirtók-kampány keretében 3000 példányban juttattak el ismeretterjesztő füzeteket a térségi iskolákba. A takarított helyszínek között természetesen voltak ismétlődőek is. Ez is mutatja, hogy a szemetelés "kultúrája" mélyen gyökerezik társadalmunkban.

– Sikeresnek mondjuk egy szemészedést nem neveznék, hiszen akkor lenne sikeres, ha a problémát hosszú időre orvosolnánk. De az eredményesség is csak legfeljebb néhány hétig tart. Ezeknek az akcióknak a tanító, demonstráló erejében hiszek. Ebben a közösségi média is hasznos partner. Talán a cigarettacsikk-kampányunk az, amivel sokan azonosítanak bennünket. Ez nem is csoda, hiszen immáron negyedik éve igyekszünk a témát felszínen tartani. De sikeresnek könyvelhetők el fásításaink, ugyanis a néhány éve elültetett csemeték látszólag jól érzik magukat – mondta.

Lieber Tamás a jövő kapcsán megjegyezte: a lehetőségeikhez mérten továbbra is lesznek szemétszedő programok, de ebben is szeretnének idén magasabb szintet lépni. Elsősorban Dorogon szeretnének létrehozni egy, a városi környezetért tenni akaró civil szervezetekből álló közösséget. Végül hozzátette: fontos, hogy ne aprózzák el tevékenységüket, hanem fésüljék össze elképzeléseiket és a gyakorlatban is közösen álljanak neki a feladatoknak.