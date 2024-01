Előfordult, hogy már a helyszínen voltak, mire a bejelentők lemondták a riasztást, vagy már járt a tűzoltóautó a szertárban. Hozzátette: többször volt példa arra is, hogy Sárisápon ugyanazoknak az épületeknek a tűzvédelmi rendszere jelzett be, és bár sejtették, hogy téves riasztásról lehet szó, akár személyautókkal is helyszínre siettek, hogy mindent leellenőrizzenek. Persze ezek plusz költségeket is jelentenek.

Támogatások Szabó Imre elmondta, hogy több nagyobb értékű eszközbeszerzésük is volt tavaly, melyek kapcsán köszönik a BM Országos Katasztrófavédelemnek, a Magyar Falu Programnak és Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a pályázatok kiírását, az önkormányzatok, illetve támogatóik segítségét. Terveik között szerepel egy dobozos kisteherautót beszerzése, melyet gyors műszaki mentéshez szükséges eszközökkel szerelnének fel és továbbra is várják az adó egyszázalékos felajánlásokat.

Szabó Imre elmondta, hogy a csapat mintegy 24, a szükséges vizsgákkal rendelkező önkéntes tűzoltóból áll, közülük mintegy tizenöten szoktak vonulni. A tavalyi évben több emlékezetes riasztásuk is volt. Nyáron egy idős lovat emelőkosaras daruval és kötelek segítségével emeltek ki Sárisápon egy árokból, segítettek Dágon egy patakba csúszott kisfiúnak, év végén egy máriahalmi bálatűzhöz is riasztották őket. Minden esetben a legjobb tudásuk szerint cselekednek, így volt ez a szigetszentmiklósi viharkárok felszámolásánál is, ahol őket is meglepte, hogy mekkora pusztítást képez okozni az időjárás.

– Csapatunk bérmunkákat is vállal, 2-3 tagunk nagyon aktív, ha kell fakivágásokban, rendezvénybiztosításban, faludíszítésben is segédkeznek. Köszönöm tagjaink segítségét, hiszen ezáltal hozzájárulnak az egyesület fenntartásához és további fejlődéséhez is – tette hozzá.