A Vasas SC síszakosztályának igazgatója a klub edzőivel és növendékeivel nyújtott felejthetetlen élményt az érdeklődőknek, a szülők, nagyszülők büszkék voltak arra, a szünidő egy délutánját hasznosan eltöltő gyermekekre.

– Már korcsolyázik? – érdeklődött Holló Miklós az egyik kislány kapcsán az édesapától.

– Még nem nagyon, még csak ismerkedik vele. Most elsős az iskolában – felelte az apuka, akivel aztán közösen megpróbáltak neki való lábbelit keresni.

– 33-as méretű jó lehet? Gyere, ügyesen próbáljuk meg, olyan mintha egy csizmába kellene belebújnod. Aztán rálépsz a rollerre, megnézzük, hogy gurul, majd ha ráéreztél, a másik lábadra is felveheted – biztatta újdonsült tanítványát a mester.

Holló Miklóstól az oktatás közben megtudhattuk, hogy sífutásban szerepelt a 1968-as Grenoble-i téli olimpián, később sportvezetőként további három téli ötkarikás játékokon is részt vett. A magyar bajnoki sikerek mellett számos világbajnokságon és világkupa-versenyen, sőt a Vasa-futás (Vasaloppet) nevű klasszikus, 90 kilométeres, embert próbáló svéd sífutó versenyen is láthattuk őt.

A síroller népszerű sportág, sőt a férfi és női mezőnyben is büszkélkedhetünk magyar világbajnokkal is. Holló Miklós is számos versenyt szervez, volt hogy a Hungaroringen is sírollerezhettek. Lelkesen mesélte, hogy korábban még maguknak gyártottak rollereket.

A programot Albert József szervezte, aki a hotelben számos hangulatos beszélgetős este szervezője és moderátora is egyben. József, korábbi munkahelyének jóvoltából ismerkedett meg Holló Miklóssal, jó kapcsolatuk, sikeres együttműködésük révén országszerte több helyszínen tartottak már oktatást a hotelek vendégeinek.