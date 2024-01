– Abszolút igaz – helyesel Jászberényi Szalók Mónika, mikor a megváltozott utazási szokásokról kérdeztük. Tehát többen mennek nyaralni télen, mint síelni. Azért nagy igazság – teszi hozzá a Travel Angels irodavezetője – hogy egy igazi síelő továbbra is megkeresi a lehető legjobb megoldást a téli sportolásra. Viszont azt tapasztalja, hogy az éghajlati változások miatt sokkal kiszámíthatatlanabb lett a tervezés.

– Ausztria, Szlovénia és Szlovákia nagyon kedvelt hely a síelők körében, bár 2000 méter alatti magasság kevésbé hóbiztos – tette hozzá a dorogi szakember, aki szerint az utasok egyre jobban figyelembe veszik a gazdasági szempontokat is és egy aktuális foglalás kapcsán érzékeltette a különbséget.

– Két felnőttnek és egy gyermeknek foglaltam helyet egy 4 csillagos osztrák szállodában 6000 euróért (2,2 millió forint). Az árban nincs étkezés, nem szerepel benne síbérlet és a felszerelés is hiányzik. Lebontva, egy főnek körülbelül 500 ezer forintba kerül a szállás egy hétre egy sírégióba, amikor ugyanennyi pénzért és ugyanennyi időre elmehet nyaralni például Zanzibárra, all inclusive szállodába, ahol minimum napi 3 étkezés biztosított – árulta el.

Tatabányán például kereslet hiányában 5-10 éve megszűntek a síutakkal foglalkozó irodák. Dall-Asta Beáta, a Jolly Joker utazási irodavezető is brutálisan megemelkedett utazói kedvről beszél, ami a téli nyaralásokat illeti. Az árakon túl – hangzott a kiemelésben – egyre többen kifejezetten arra vágynak, hogy egy-két hetet garantáltan meleg országban, télen is tengerparton töltsenek, ezért is tolódott el ennek javára a téli belföldi utazás trendje. Ezek az utazások jellemzően jobban tervezettek és szervezettek, azaz utazási irodákat is szívesebben vesznek igénybe hozzájuk.

– Zanzibár, Srí Lanka, Mexikó és a Kanári-szigetek a legnépszerűbb célpontok. A Maldív-szigetek különösen népszerű, egy igazi kuriózum, az ára azonban a covid óta jelentősen megemelkedett – árulta el lapunk érdeklődésére a tatabányai utazásszervező, ahol irodájukban 5-600 ezer forint között foglalható egy 10-12 napos egzotikus országokban töltött telelés. Úgy tudjuk, Máltára is kedvezményes áron lehet repülni. Egy neve elhallgatását kérő utas néhány héttel ezelőtt telelt a szigetországban, ahol 90 euróért (34 ezer 200 forint - szerk.) tengerre néző szobában, 4 csillagos körülmények között töltött el két napot. Mint mondta, lehetőség van más kilátást választani, akkor 20 euróval kevesebb az ár.

Érdekes változás és ebben egyetértettek a szakemberek, hogy reneszánszukat élik a városlátogató utazások is. Nagy a kereslet a klasszikusnak nevezhető, idegenvezetős, néhány napos, hosszú hétvégés európai városlátogatások és a hosszabb nyolc-tíz napos körutazások iránt is. Nagyon népszerű London, Róma, Párizs, Isztambul, Barcelona, Lisszabon, többségükben azok a városok, ahol kulturális és természeti élmények egyaránt érik az utazót.