– Elsősorban mindenkinek sok boldogságot, erőt és jó egészséget kívánok, váljanak az eltervezett dolgok valósággá. Tavaly nekem is sok minden megvalósult, és ezeken kívül is tudtam még több mindennel foglalkozni. Év végén jelent meg a Quintessence – 2023 A Pálinkavilág című könyv, amelynek első fejezetében egy tanulmányom olvasható A pálinkafőzés és ellenőrzésének története a Horthy-korszakban (1920–1944) címmel. A két ünnep között pedig megérkezett a nyomdából a Szőny/A természet ösvényein című könyvem második, bővített kiadása. Terveim között szerepel többek között a tavalyi évről átcsúszott új könyvem: Arday Ignác a pénzügyőrség első szakírója befejezése, valamint Hudra Elemér magyar királyi pénzügyőri felügyelő életéről szóló kiadvány elkészítése. Saját munkám mellett szeretnék segíteni a Komáromi Klapka György Múzeumnak, mint ezt tettem gyűjtéseimmel, kutatásaimmal az évek során. Továbbra is folytatom Szőnnyel kapcsolatos új könyvemhez az adatok gyűjtését.