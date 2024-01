Panelházban lakom, annak minden előnyével és hátrányával együtt. A minap érdekes jelenségre lettem figyelmes: a folyamatosan égő lépcsőházi lámpára. A reggeli kutyasétakor, világos nappal folyamatosan világított. Az ember azt is hihetné, hogy munkálatok zajlanak a lépcsőházban, amihez erőteljesebb fény szükséges, de csend volt, nyoma sem volt lázas munkának. A lépcsőház mindenesetre fényárban úszott kora délután, amikor levittem a szemetet, de a délutáni kutyaséta idején is, amikor még szintén nem sötétedett kint. Az okát nem tudtam megfejteni, de ha már úton-útfélen az energiatakarékoskodásról hallunk, kezdhetnénk akár itt is. -viz-