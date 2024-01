Forradalmi újításként vált népszerűvé évekkel ezelőtt az érintésmentes fizetési mód, melynek lényege, hogy a bankkártyát már nem kell bedugni vagy az eladónak lehúznia, hanem elég közel tartani a terminálhoz és máris kifizettük az áruk ellenértékét. Népszerűsége töretlen, hiszen akár fesztiválon vagy egy üzletben tartózkodunk, jóval gyorsabban fizethetünk és alapvetően biztonságos is.

Ehhez a metódushoz hasonlóan az önkiszolgáló kasszák megjelenése és elterjedése is új színt hozott az eladó és vevő, valamint bolt és vásárló viszonyba. Amíg a hipermarketek pénztárainál kivárjuk a sorunkat és a névtáblát viselő alkalmazottak egyesével lehúzzák a termékeket, viszonylag hosszú idő telt el. Ellenben ha mi magunk állunk a kasszához, akkor elméletben gyorsabban végezhetünk.

A Hír TV nemrégiben megírta, hogy az idősebb korosztály még mindig a hagyományos, pénztárosnál való fizetés mellett teszi le a voksát. Ha jobban belegondolunk, ez szinte minden technológiai újítás terén így van, a fiatalabbak hamarabb megszokják és élnek az új lehetőségekkel, míg például a nyugdíjasoknak fenntartásaik vannak és bizalmatlanul tekintenek a készülékekre.

Egy esztergomi olvasónk elmondta, hogy hosszú évekkel ezelőtt Ausztriában találkozott először önkiszolgáló rendszerrel. Bár akkor egy kicsit ügyetlenkedett – hisz nem tudta, hova kell bedugni a bankjegyet, illetve hogy hogyan kell leolvastatni például a zacskóba helyezett kifliket –, már akkor pozitív élményeket szerzett. Azóta ha van önkiszolgálós kassza egy üzletben, akkor jellemzően igénybe is veszi azt.

A Hír TV is megírta, hogy tapasztalatuk szerint van olyan bolt, vagy nagyobb áruház, ahol már nem találkozunk pénztárossal, csak gépekkel. Vármegyénkben egy vértesszőlősi sportszaküzletben is már mindenkit az érintőképernyőkhöz irányítanak, ahol a termékek lecsippantása után könnyen és gyorsan fizethetünk. Egyébként előfordul, hogy elakadnak a vásárlók, de ilyen esetekben is hamar érkezik a segítség, a boltok alkalmazottai rendre a látogatók rendelkezésére állnak.