Tata város közösségi oldalán számoltak be arról, hogy a „Csekén Otthon” csoport kezdeményezésére, Tata Város Önkormányzata, a Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. és tatai civilek együttműködésével végeztek tereprendezési, takarítási munkákat a Cseke-tó partján.

Mint írták: a „Csekén Otthon” kezdeményezés Babos László ötlete volt, aki azzal a céllal álmodta meg a programot, hogy létrejöjjön egy olyan közösség, melynek tagjai aktívan és örömmel tesznek a környezetükért, és – elsősorban a Cseke-tó területén – közösségként a jövőben rendszeresen szerepet vállalnak a helyszín tisztán tartásában, természeti értékeinek őrzésében. A kezdeményezéssel Tata polgármesterét is felkereste, Michl József pedig azonnal igent mondott az együttműködésre, hiszen az önkormányzat nemcsak feladataként végzi, hanem támogatja is a városszépítő és értékeink megőrzését célzó munkát. Többek között ennek jegyében az elmúlt két évben közel 350 darab esővízgyűjtő edényt osztott ki az önkormányzat azoknak a tataiaknak, akik rendszeresen ápolják, rendben tartják házuk, lakótömbjük környezetét. Ugyancsak ehhez a munkához igény szerint a város ingyenes zsákokat is biztosít a zöldhulladék elszállítására.

A „Csekén Otthon” felhíváshoz szintén az elsők között csatlakozott a Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület. A munkát végül huszonheten a kis szigeten és annak környezetében kezdték el, ahol az elszáradt és balesetveszélyes növényzet összegyűjtésére, elszállítására valamint takarításra, tereprendezésre került sor. A munkához a város szakmai segítséget is biztosított. A kiszáradt, vastag faanyagot a szociális tűzifa programban fogják hasznosítani, a vékony ágfa pedig az aprítást követően az Angolpark területén lévő szigeten kialakításra kerülő ösvény alapja lesz.

A résztvevők szeretnének a jövőben rendszeresen szervezni ilyen alkalmakat. Hozzátették: aki szívesen csatlakozna a kezdeményezéshez, keresse a „Csekén Otthon” nyilvános Facebook-csoportot.