Az egyetem tájékoztatása szerint aznap ingyenes elő-alkalmassági vizsgát is szerveznek, mely beszéd-kommunikáció, ének-zene és testi-egészségi részből áll. Az elő-alkalmassági vizsgára január 11. 12 óráig előzetesen kell regisztrálni a [email protected] email címen, a jelentkezési lap mellett az egészségügyi nyilatkozatot is vissza kell küldeni. Azt is hozzátették, hogy megfelelt minősítés esetén a jelentkezőknek a 2024. évi felvételi eljárás során már nem kell újabb alkalmassági vizsgát tenni. További információk az egyetem oldalán érhetők el.