Talán ezért is merült fel neve tavaly, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi- és Iparkamarában, amikor az aranykoszorús mesterek díjazása került szóba. Ildikót azonban váratlanul érte a megtiszteltetés.

– Amikor a telefonban mondták, hogy a kamarától hívnak, azt hittem, hogy a tagságom miatt keresnek. Nem is kapcsoltam, hogy miért is kérik el az önéletrajzomat. Csak amikor mondták, hogy a díjat mikor és hol kellene átvennem, esett le, hogy milyen megtiszteltetés ért. A mai napig nem vagyok biztos benne, hogy kinek a javaslatára jelöltek a díjra – mondta Ildikó, aki arról is mesélt, hogyan lett belőle fodrász.

– A nyolcvanas évek elején nagyon népszerű szakma volt a fodrász.

Hússzoros túljelentkezés volt az iskolában. Én már férfi-női fodrásznak tanultam, de pár évvel korábban még két külön szakmaként oktatták. Természetesen az iskola befejeztével nem ért véget a képzés. Azóta is rendszeresen szakmai tanfolyamokon, képzéseken veszek részt, hogy tisztába legyek az új trendekkel, módszerekkel.

Illetve a tatabányai szakképzés végzős diákjainak vizsgáztatásában is részt veszek – tette hozzá a tatai fodrász, aki közben be is fejezte a kislány frizuráját. Egy tündéri frufru keretezi a bájos babaarcot. Az édesanya pár jótanácsot is kap a frizura mellé. Ha nagyobb lesz mindenképpen növesszék meg neki elől is a haját. Közben az új vendég is megérkezett, így már csak pár mondat fért bele az időbe. Ildikó elárulta, hogy sokszor marad bent este 8-ig, másnap pedig 7 órakor már jön az első vendége. Reklámra nincs szüksége, hiszen a jó frizurák maguktól hozzák az új vendégeket. Bár már igy is mindig tele a naptára.

– Arra nem emlékszem már, hogy miért döntöttem a fodrász szakma mellett. Arra azonban jól emlékszem, hogy az akkor nagyon drága pénzbe kerülő szép hajasbabáimat mind megnyírtam. Akkor édesanyám egyáltalán nem dicsért meg érte. Természetesen ma már neki is én vágom a haját – mosolygott Ildikó.