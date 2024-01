A nyílt napra azok látogattak el, akik szeretnék beadni, vagy már be is adták jelentkezésüket a támogatott lakhatásra. Schmelcz Gézáné, a Kemence Egyesület elnöke hangsúlyozta, szép számmal érdeklődnek a lehetőség iránt, a kiválasztási folyamat végén pedig tizenketten költözhetnek be a Kosztolányi utcában található ingatlanba. Olyan jelentkezőket várnak, akik kis segítséggel képesek önállóan ellátni magukat, illetve dolgozni is járnak. A házban rekreációs szobát is kialakítottak, és minden szobában külön fürdő is található.