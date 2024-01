Bizonyos egyetemi szakokon ezekről talán diplomaterv is készülhetne. Egy fejezet szólhatna arról, hogy kicsi az a felület a színes lapon, amelyre be lehetne jegyezni valamilyen fontos, várt esemény dátumát. A falinaptárak jelentős részére is igaz ez. Nagy fénykép, kevés hely a kisebb betűknek is. Ez akkor ugrott be, amikor tegnap megláttam öreg cimborám idei asztali naptárának újévi nyitányát a meglepően rendbe rakott íróasztalán. Természetesen nem naptárnézőbe, hanem a világ nagyon fontos, aktuális dolgainak megbeszélésére sétáltam át hozzájuk. Meg a szilveszteri forgatagban náluk maradt süteményestálcánkért. És a két szódásüvegünkért. Utóbbiakban sok kárt nem tettünk. Viszont rácsodálkoztam a naptár első oldalán kibetűzhető, kézírásos bejegyzésekre. Vélhetően sokan töprengtünk volna el például a magaslégkörű kutatóballon, vagy az introvertált kifejezés lényegére, illetve helyére, szerepére az asztali naptár első hetének felületén. Nem kérdeztem semmit, csak ránéztem a barátomra. Csendesen árulta el, hogy alig tud menni. Több év után újra kínozza a köszvény. Adatokkal kezdte szórakoztatni magát. Kis csend után máris mondja, családtagjai születésnapjai, névnapjai megvannak a fejében. Még mindig nem kérdezem, amikor letépi az első lapot az asztali naptárából. Nagyszerű újrakezdés! F.K.