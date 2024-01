– Egyrészt kihívásokkal teli, másrészt óriási megtiszteltetés, hogy képviselhetem azt az alegységet, amelyet szívvel lélekkel szolgálok – tette hozzá. Attila azt is elárulta, hogy mindig is katona szeretett volna lenni és úgy gondolja, hogy minden egyes emberben megvan az a vágy, az a kíváncsiság, hogy milyen lehet katonának lenni. És, hogy miért is lett tüzér?

– Igazából csak meg kell nézni a löveget, a szakmát, meg kell nézni az elmúlt években érkezett haditechnikai eszközöket. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon erős hagyománnyal rendelkező szakma. És én nagyon büszke vagyok, hogy tüzér lehetek, mert ez volt a célom, amikor katonának jelentkeztem – árulta el Vida Attila törzsőrmester.