Tata város közösségi oldalán számoltak be arról, hogy mozgalmasan indult az idei esztendő első hónapja. Idén januárban volt a Fellner Emlékezet játék utolsó fordulójának sorsolására. A 2022-es Fellner Jakab Emlékévhez kapcsolódó 12 fordulós játéksorozat idején 130 megfejtés érkezett be, a játékosokat a Városháza dísztermében márciusban fogadták.

Januárban ugyancsak befejeződött az a kilenc héten át tartó tartós élelmiszer csomag osztás, melyet Tata Város Önkormányzata a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjával együttműködve szervezett 2022. december 3. és 2023. január 28. között. Az ételosztást valamint az élelmiszercsomagok összeállítását helyi cégek, vállalkozások támogatták pénzügyi és természetbeni adományokkal egyaránt. A kilenc hetes adományosztás 15 millió 850 ezer forint értékben valósult meg, ebből 6 milló 25 ezer forint volt a pénzügyi támogatás, és 9 millió 825 ezer forint értékben érkezett természetbeni hozzájárulás.

A hónap folyamán a Tatai Német Nemzetiségi Múzeumban a magyarországi németek elűzetésének emléknapja tiszteletére mutattak be emlékműsort, míg a II. világháborús emlékműnél a 80 évvel ezelőtti Don-urivi áttörés eseményeire emlékeztek. A magyar kultúra napja alkalmából a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár Helyőrségi Zenekara adott koncertet a városi sportcsarnokban, ahol a Települési Értéktárba felvett értékek díszokleveleinek átadására is sor került, a Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ pedig félévzáró koncertet szervezett, melyen 16 produkció 32 dalát hallhatta a népes közönség. És végre, hó is esett.