127 millió Ft európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével új mini bölcsőde épült Tárkányban a Széchenyi 2020 program keretében.

A Terület- és Településfejlesztés Operatív Programnak (TOP) köszönhetően a település önkormányzata sikeresen pályázott a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című felhívásra. Ez alapján egy új, a mai kor követelményeinek megfelelő, hét férőhelyes mini bölcsőde épülhetett. Tárkányban korábban nem volt a három év alatti gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény, pedig az utóbbi években a kisgyermekes családok részéről egyre nagyobb igény mutatkozott rá.

Tekintve, hogy az önkormányzat nem rendelkezett a bölcsőde kialakítására alkalmas épülettel, a mini bölcsőde az óvodához kapcsolódó új épületszárnyban, a Tárkány, Sport u. 12. szám alatt kapott helyet.

A mini bölcsődében a csoportszoba mellett a kisgyermekek ellátásához, gondozásához szükséges helyiségek találhatók. Az épülethez fedett terasz is tartozik, amely alkalmas a délutáni altatásra, valamint rossz idő esetén a szabadtéri tartózkodásra is. A kivitelezésen túl a támogatásból bútorokat és játékokat szereztek be a kisgyermekek számára.

A TOP projekt megvalósítása hozzájárul a bölcsődei ellátáshoz való jobb hozzáféréshez, továbbá a három év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez. A beruházás két új munkahelyet is teremt a településen. A tervek szerint az új mini bölcsőde 2024 tavaszán nyitja meg kapuit.