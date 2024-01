Ha valamire biztosan nincs felkészülve az ember az autóját vezetve, akkor az egész biztosan az, hogy a sötétben, a forgalommal szemben egy ember sétálgasson nagy nyugalomban az út közepén felé. Pedig pontosan ez történt meg a napokban a 10-es úton, ahol egy idős hölgy okozott egészen meglepő pillanatokat. Az esetről videó is készült, melyet a BpiAautósok osztottak meg.

A videót beküldő és esetet rögzítő sofőr úgy mesélt a történtekről, hogy néhány napja tartott hazafelé a 10-es úton. Ebben még nincs is semmi meglepő, azonban ekkor jött az, amire még ő sem számított.

Pilisvörösvárt elhagyva Piliscsaba irányában egy idős hölgy a fél sávot elfoglalva kóricált, forgalommal szemben

– mesélte az autós, aki hozzátette, hogy szerencsére az előtte haladó autó sem ment gyorsan, időben észrevette. Kitért arra is, ha szemből vakított volna a forgalom, történhetett volna másképp is a megdöbbentő eset.

A sofőr megállt és az ablakot lehúzva illedelmesen jelezte az idős hölgynek, jobban tenné, ha lemenne az útról. A néni a cselekedetét még tovább tudta fokozni a szavaival.

Ahol nincs járda életem, ott minden a gyalogosé

– hangzott el a meglepő kijelentés. De jött az okítás többi része. A hölgy megjegyezte, hogy piros kabátban van, jelezvén, hogy ezzel a kivilágítás kérdése is ki van pipálva, majd hozzátette, hogy különben is, a sofőr a záróvonalat nem lépheti át. Az életveszélyes szabálytalansága mellé még jól meg is mondta a magáét.