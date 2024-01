Hetek óta töltök ki ötöslottót méghozzá hat mezőt, hogy növeljem esélyemet a most már öt milliárdot meghaladó főnyereményre. Eddig még egy árva kettesem sem volt, de hátha majd most, hiszen tudjuk a remény hal meg utoljára. Persze ha elolvasom mit mondott a pszichológus arról a traumáról ami majd a nyertest éri még örülhetek is. Különben is nemzetközi példák bizonyítják, hogy a hirtelen meggazdagodók jelentős része elveszítette normális személyiségét és szegényen betegen, hajléktalanként tengeti életét, ha nem halt meg. Különben meg nem is olyan sok az az öt milliárd forint. Még egy tisztességes jachtra sem futná belőle. Sz.I.