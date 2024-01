A Tájház udvarán kora reggeltől szorgoskodtak a férfiak és asszonyok, hiszen két 160-170 kilós disznó és két fél sertés várt feldolgozásra – adta hírül a kornye.hu. A két, kicsivel korábban megszúrt jószágot előbb forrázták, majd levakarták a szőrét, utána következett a perzselés, „mosdatás” és a végső tisztázás, végül pedig sváb hagyományok szerint rémfára húzták, és hasították ketté.

A munkálatokat a kezdetektől nagy érdeklődés kísérte, folyamatosan érkeztek a vendégek, akik fél kilenc körül már a sült vért, resztelt májat is megkóstolhatták. A feltámadt hideg szélben elkélt a forró tea, a forralt bor, no meg a jóféle lélekmelegítő is.

Az asszonyok is folyamatosan sürögtek-forogtak, dolgoztak a férfiak keze alá, készítették elő az alapanyagokat a majdani ízletes, sváb hagyományok szerinti disznótoros falatokhoz, melynek hírére 11 órától folyamatosan „telt ház” volt a tájház udvarán.

A második disznóvágás során 100 kiló sütőkolbász, 50 kg májas és 20 kg véres hurka, 40 liter orjaleves, 30 kg pecsenye és oldalas készült, 100 db retró rántott húsos szendvics és 50 kiló káposztából, húsból, megszámlálhatatlan gombócból a toroskáposzta. A disznótoros finomságokra vágyók nagyjából félezer adagnyi ételt fogyasztottak el délután két óráig, a jó ebédhez a nótát, no meg a talpalávalót a Stockerei Trio szolgáltatta.