Mackó-napokat tartanak a kocsi faluházban. Az esemény alkalmával idén is bájos plüssmackók lepték el a galériát. A hagyományosnak tekinthető mackó kiállításra 2-3 ember gyűjteményéből érkeztek a bundások. Vannak köztük féltve őrzőt 40 éves medvék, illetve generációk által összegyűjtött kedvencek is. A mackók között feltűnnek jól ismert alakok is: Micimackó, Balu is, de láthatunk csinos szoknyás, illetve népviseletbe öltöztetett plüssöket is.