Várandós kismamák és leendő apukák érkeztek január 24-én délután a tatabányai Szent Borbála Kórház Skill laborjába. Mint kiderült, mindegyik pár az első babáját várja, így nagy izgalommal és sok kérdéssel érkeztek a szülésfelkészítésre.

Miután mindenki kényelmesen elhelyezkedett, Zsilinszki Márta főnővér köszöntötte az egybegyűlteket, majd ismertette a kórház családbarát szülészetének szokásait. Elmondta, hogy hova és mikor kell menniük a kismamáknak, ha szülési fájdalmat éreznek, de azt is, hogy milyen szülőszobák közül tudnak választani, illetve, hogy ki is lehet velük a vajúdás alatt.

A kórházban van egy alternatív szülőszoba, amit csak ajánlani tudok mindenkinek. Ha szabad, akkor azt tanácsolom, hogy minden kismama válassza bátran

– mutatta fotókon a szobákat a főnővér, elárulva, hogy a szobában fürdőkád, bordásfal és franciaágy is van.

– Ezen kívül van négy hagyományos szülőszobánk is, amik minden, a szülés során szükséges eszközzel fel vannak szerelve. Illetve van egy császáros műtőnk is.

Zsilinszki Márta azt is elmondta, hogy a kórház támogatja a késői köldökzsinór elvágást, és a szülőknek biztosítják az aranyórát is. Arról is beszélt, hogy hányan lehetnek a vajúdó kismamával a szülőszobán.