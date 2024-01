– Úgy gondolom, hogy a Tatai Népfőiskola megalakulása a magyarság szempontjából egy mérföldkő volt. Hiszen külföldi példát átvéve sikerült meghonosítani hazánkban a népfőiskolai képzést, először a parasztság, majd az iparosok számára is. Ez elsősorban népművelő, kulturális tevékenység volt, de végül kiszélesedett gazdasági irányba is. Próbált egy olyan utat mutatni a fiataloknak, ami a magyarság felemelkedését is jelenthette – mondta dr. Kancz Csaba, aki úgy gondolja, hogy az a nemzet, ami nem büszke a múltjára, nem ápolja a múlt hagyományait, annak jelene se lesz megfelelő a jövője pedig sivárrá válik.

Támogatást adnak

Kárpáti Árpád, a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat megbízott vezetője ünnepi beszédében kihangsúlyozta, hogy a mai világban fontos, hogy legyenek példaképeink és legyenek olyanok, akik irányt mutatnak a nehéz időkben. Magyary Zoltán pedig ilyen volt és hálásak lehetünk az ő életművéért.

– A közösségszolgálat az, amit a népfőiskolák is végeznek. Ez a közösségi, művelődési tevékenység fejezi ki legjobban azt, amiről egy népfőiskola szól. A közösség tudja legjobban, hogy mit és hogyan szeretne és ehhez adunk mi támogatást - magyarázta Kárpáti.