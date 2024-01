A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a mentők is riasztást kaptak, az elsődleges információk személyi sérülésről is szóltak, ezt Gányai Balázs rendőr őrnagy, vármegyei sajtóreferens is megerősítette a Kemma.hu-nak. Lapunk egyébként úgy tudja, hogy az érintett járműben összesen öt személy utazott, közülük négyen könnyű sérüléseket szenvedtek, az ötödik utas pedig súlyosan megsérült. Őt a mentőszolgálat munkatársai egy budapesti kórházba szállították.

A pilismaróti balesettel szinte egy időben a 11-es főút búbánatvölgyi szakaszán is baleset következett be. Utóbbi kapcsán Gányai Balázs elmondta, hogy az Esztergomhoz tartozó Búbánatvölgynél nem volt szükség rendőri beavatkozásra, az érintett felek megegyeztek. Mindössze anyagi kár keletkezett, személyi sérülés ott nem történt. A balesetek és a jeges úttest miatt elrendelt útzárat 12 óra 31 perckor fel is oldották.