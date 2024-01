− A mentésnél ügyeljünk arra, hogy ne egyenes testtartásban közelítsük meg a bajbajutottat, hanem a jégen hason csúszva. Csökkentheti az újbóli beszakadást valószínűségét, ha a vízben rekedt felé, az utolsó méterek áthidalására egy hosszúkás tárgyat, például botot nyújtunk. A jeges vízből mentett embert, sose vigyük egyből túlfűtött helyre, próbáljuk dörzsöléssel megindítani a vérkeringését, majd bízzuk orvosra az ellátását − tette hozzá a szóvivő, aki arra figyelmeztetett, hogy jelen pillanatban vármegyénkben nincs olyan természetes vízfelület, amelyen a jégre lépés biztonságos és engedélyezett lenne!

A minap az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. is arra figyelmeztetett, hogy a Malom-tó, még ha be is fagy a héten, sporttevékenységre nem használható, ugyanis az esetleg kialakuló jégtakaró nem kellően stabil, és vastagsága sem egységes szerkezetű, valamint a partszakaszoknál fakadó forrásoknál még kiszámíthatatlanabb, így arra rámenni baleset- és életveszélyes is.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos Facebook-oldalán számoltak be arról, hogy kiket-miket mentettek a tűzoltók az elmúlt négy évben a jégről.

Mint írták 2020-ban 2 kutya, 1 jégbe fagyott hattyú, 2021 -ben 2 ember, 6 kutya, 5 őz, 1 róka beszakadt, 2 kacsa és 6 hattyú befagyott, de őket is kihozták a tűzoltók. 2022-ben 1 ember, 2 kutya, 1 őz, tavaly pedig 1 szarvas, 1 kutya került bajba a jégen. A tűzoltók tanácsokat is adtak, hogy mit tegyünk, hogy megússzuk szárazon a kalandot.

Így lesz biztonságos a korcsolyázás

a 10-12 centis jég a biztonságos, ehhez több napon keresztül kell -10 fokos hőmérséklet

Csak a táblával kijelölt területen szabad a jégre menni! A „Tilos a jégre menni!” feliratot tartalmazó tábla nem számít kijelölésnek! Magyarországon minden vízfelületnek van egy kezelője: ez lehet az önkormányzat, vagy egy horgásztársaság. Ezek feladata, hogy megmérjék a jég vastagságát és megfelelő vastagság esetén kijelöljék a sportolásra alkalmas jégfelületet.

Ha bereped, beszakad, és te még fölötte vagy, hasalj le, kússz, így evickélj a part felé. Ne kapálózz, ne szaladj, csak hasalj, haladj és lélegezz.

Ha segíteni akarsz a társadon: nagyobb ág, deszka, széles felületű holmi, összekötözött, odadobott sál segíthet, amennyiben te is fekszel, hasalsz, nem mész a leszakadt jég szélére, és meg tudod őrizni a hidegvéredet.

Ha kimentetted, lassulj le. Meleg hely, száraz ruha és lassú felmelegítés a hasznos. Tilos a forró víz, zuhany, ital, inkább a langyos ital a jó.

A 112-es számon a mentőszolgálat diszpécsere pontosan el fogja mondani, mit csinálj.

Alapszabály: csak akkor tudsz segíteni, ha te magad biztonságban vagy.

Tata város közösségi oldalán is felhívta a figyelmet erre. Mint írják, a mögöttünk álló hidegebb napok ellenére egyelőre még nem alakult ki biztonságos vastagságú jég a tatai vizeken, így kérik, hogy ne menjenek az emberek a jégre se az Öreg-tavon, sem pedig más szabad vízfelületen. A szabad vizek jegén csak akkor lehet tartózkodni, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, nem mozog. A jég terhelhetősége a következő:

-kb. 8 centiméter vastagságú jég: egy felnőtt

-kb. 12 centiméter vastagságú jég: egy csoport, illetve sportolásra alkalmas

-kb. 18 centiméter vastagságú jég: szánkók, fakutyák.

A tavainkon mért jelenlegi jégvastagság nem éri el a 8 centimétert, ezért a szabad vizek jegén tartózkodni jelenleg baleset és életveszélyes!