Bizonyára alig győznek gratulálni a közvetlen szomszédok és a kömlődiek Editnek, hiszen megjelent első verseskötete a 2023-as év végén. Editről tudni kell, hogy Kisparnakpusztán él testvéreivel, édesanyját sajnálatos módon néhány éve elveszítette. A fent írtak apropóján mesélte el eddigi élettörténetét. Mint mondta, már diákkorában szeretett írni, de akkor még nem foglalkozott vele komolyabban és még csak nem is sejtette, hogy a későbbiekben mennyire fontos szerepet tölt majd be az életében. Minderről a település közösségi oldalán írnak, de a helyi újságban is megemlékeznek a kömlődi sikerről.

– Amikor volt kedvem írtam, amikor nem volt kedvem, nem. És ez így ment tovább, még szépen abbamaradt. Egészen addig, amíg be nem kerültem egy egészségügyi intézménybe, ahol megismerkedtem egy költővel. Szó szót követett. Megmutatta a szerzeményeit, amik nagyon tetszettek – árulta el a honalapon Edit, aki ezután komolyabban kezdett foglalkozni a versírással. Később, keresett egy főszerkesztőt, akinek elküldte a már kész verseit. A budapesti, Kláris irodalmi-kulturális folyóirat főszerkesztője nézte meg és véleményezte a strófákat.

Annyira elégedett volt a lírai sorokkal, hogy 5 éve megjelennek a versei a folyóiratban. Sőt, egy barátnője révén másfél éve az Irodalmi Rádió tagja is lett. A kömlődi származású író művei antológiákban is megjelennek. Itt meg kell említeni egy kedves barátnőt, Boda Zsófia Borbálát, akivel jó pár éve hozta össze a sors a versek szeretete kapcsán. Mindkettőjüknek megtetszett a másik írása, így elkezdtek közösen is alkotni és így született meg egy közös verseskötet ötlete.

A könyvet az Irodalmi Rádió kiadó adta ki „Még mindig léteznek angyalok” címmel. A kiadó így mutatja be a könyvet: „Baudentisztl Edit és Boda Zsófia verselő barátnők. Ebben a könyvben többféle témában írnak egymásra válaszolgató rímes sorokat. Összeköti őket családjuk és az állatok szeretete, az alkotás öröme. Zsófi a versek mellé rajzokat is készített, ezzel fokozva írásaik és az összeállítás játékosságát.” A kötetben több versben is megemlítik a „tanyát”, azaz Parnakpusztát, ahol Edit él, szeretetteljesen, kedvesen beszélnek róla.