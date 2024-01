A kiadványban az olvasható, a város fejlődése mögött az önkormányzat költségvetési bevétele, azon belül is az iparűzésiadó-bevételek relatív bővülése húzódik meg. Az utóbbi években látványosan felpezsdült a kulturális élet. Népszerűek a város nagyobb rendezvényei, mint a Komáromi Napok, a Food Truck Fesztivál, vagy az ErődFeszt. A turisztikai látnivalók is népszerűek, mint a Brigetio Öröksége Látogatóközpont, a Monostori erőd, Csillagerőd, Brigetio Gyógyfürdő, WF Szabadidőpark. A komáromiak szeretik a nemrég alakult Komáromi Kulturális Nonprofit Kft. által szervezett programokat is.