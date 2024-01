– Fontosnak tartjuk a gyermekek belső világának fejlesztését, vagyis az önmaguk felé figyelést. Elkezdtük három éve a hangterápiás foglalkozásokat. Megvásároltuk a csakra készletet, amit bővítettünk mindenféle hangeffektusokkal. Használunk gongot, koshit, kalimbát (hüvelykzongora - a szerk.) és van ütőnk is – összegezte az intézményvezető, aki a teljesség igénye nélkül igyekezett összefoglalni az elmúlt 13 évben megvalósult és a környei cégnek köszönhető fejlesztéseket. Mint megtudtuk, az idei adományból vásároltak mozgásfejlesztő- és tehetséggondozásra alkalmas hangeszközöket is. Az intézményben zajló komoly szakmai munkát a tatabányai önkormányzat is elismeri és plusz forrásokat biztosított az épület nemcsak külső, hanem a belső felújítására is.

– Nagy büszkeség a megújult óvoda – ezt már Szücsné Posztovics Ilona tatabányai polgármestertől tudtuk meg, aki szerint az intézmény már jóval korábban nyerte el a felújításra szánt pályázati támogatást, ami a világjárvány miatt csak később kezdődhetett. Több mint 300 millió forintból valósult meg az energetikai fejlesztés, ami a szigetelést és a nyílászárók cseréjét jelenti, de az elektromos hálózaton túl megújult a vízvezeték rendszer és újak a burkolatok is a 60 éves Benedek Elek Óvodában.