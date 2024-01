A többségük integrált általános iskolába, vagy óvodába jár. Tíz százalék körüli a szegregált intézménybe járók, és tizenöt a középiskolások száma. Érdeklik őket az idegen nyelvek, az internetes tevékenységek, a rajzolás, a mozgásos tevékenységek. A közösség alapítói arra is rákérdeztek, hogy milyen nehézségeket tapasztalnak a szülők az ellátás során. Az otthoni tevékenységek, mint a hajvágás, körömvágás ugyanúgy szerepel a listán, mint a kudarckezelés, a családi logisztika megoldása, vagy a gyermek kommunikációs fejlesztésének hiánya. A szülők számára hatalmas gondot okoz a bizonytalan jövőkép mellett az iskolaválasztás problémája és a fejlesztések hiánya is az intézményekben. A kérdőív arra is kíváncsi volt, hogy milyen segítséget várnak a szülők a klubtól, a Kék Madár Közösségtől. A válaszadók nagy többsége kiemelte az információkat, a tapasztalatok megosztását, kölcsönös támogatást, sok-sok hasznos ötletet, amelyek megkönnyíthetik a mindennapokat, és fontos szempontként jelentkezett a kikapcsolódás is. Ennek volt kiváló példája a decemberi rendkívüli szülőklub találkozója. Ezúttal a gondtalan együttléten volt a hangsúly és a Puskin Művelődési Házban szervezett eseményen tánc, hang- és erdőfürdő is várta a szülőket.

Programokkal is készülnek A Kék Madár Közösség 2024-es tervei között szerepel a különböző életkorú autista fiatalok számára tematikus programok szervezése. Tervezik, hogy folytatják az alsó tagozatos diákok számára meghirdetett Mosolyvár Játszót, amely egy játékos fejlesztő foglalkozás. A kamaszokat az ÉBEK, azaz Érdekesen Bekötött Emberek Klubja, s a családok számára különleges programok, délelőttök biztosítják a rendszeres együttlétet, kikapcsolódást. Pedagógusoknak, valamint érdeklődőknek továbbra is szervezek workshopokat autizmus témában. Készülnek majd Autizmus Világnapi programokkal, s lesz Esélyek Napja, ahol a különlegességgel élők számára elsősorban sport, mozgásos tevékenységeket kínálnak. Emellett Százszorszép Fesztivált is terveznek az idén: azoknak, akik valamilyen művészeti területen szeretnék majd bemutatni tehetségüket, rátermettségüket.

A Kék Madár Közösség egy újabb zenés érzékenyítő tanórát próbál életre hívni elsősorban alsós gyermekek számára. A kulturális élmény mellett játékos formában mutatja meg, hogyan kereshetik meg a másikban és önmagukban is a jót.

Ma már a szakemberek szerint szinte minden 30-35. gyermek érintett az autizmusban. Ezért elengedhetetlen egy olyan információs bázis, ahová az érintett hozzátartozók, az oktatási-nevelési intézmények és minden érdeklődő fordulhat. Ezért a Vöröskereszt Komárom-Esztergom Vármegyei Szervezetével együttműködésben egy Kék Pontot és a már nem tanköteles korú fiataloknak napközit szeretnének életre hívni Tatabányán. Mindegyik azt szolgálná, hogy segítse a jó képességű autizmussal élőket abban, hogy munkát is találjanak majd. A tervek között emellett szerepel autizmusbarát szolgáltatások szélesítése a városban.