Karnevál, avagy a farsang farka címmel nyílt kiállítás a Jókai Mór Városi Könyvtárban. A tárlatsorozat ötletét korábban az adta, hogy szerették volna megmutatni olvasóiknak, milyen értékes és gazdag az állományuk.

Korábban rendeztek már vitrinkiállítást karácsonyi témában, most pedig a farsang ideje ihlette meg Giczi Annamária könyvtárost, az összeállítás készítőjét. Lapunknak arról is beszélt, a tárlat elemei a farsangi időszakhoz kapcsolódnak, többségében pedig a könyvtár állományából kerülnek ki.

A könyvtárba látogatókat vidám, színes, szórakoztató kiállítás várja, amelyből a kötetek a tárlatot követően ki is kölcsönözhetőek. Az olvasók többet megtudhatnak a velencei, a riói, a quebeci és a new orleansi karneválról, valamint a busójárásról is.

A könyvtárosok a kicsiknek is készülnek programmal, pénteken 15 órától 18 óráig a gyermekkönyvtárban szerveznek farsangi kézműves játszóházat, ahol Activityt is kipróbálhatnak a gyerkőcök, illetve kincsvadászat is várja őket.