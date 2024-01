A bakonyszombathelyi Joó Gábor nem akármilyen pillanatot kapott lencsevégre. Mintegy 200–300 gímszarvas sütkérezett a napon nagy meglepetésére.

Ritkán látni ekkora rudlit a környéken

Fotó: Joó Gábor / Forrás: Beküldött

– Ilyenkor nem gondolkodom. Csak bámultam...hirtelen nem tudtam fotózzak vagy videózzak. Nyilván csináltam mindkét anyagot róluk...és utána csak néztem őket – eleveníti fel a történteket Gábor, akit természetesen betartja a szabályokat.

Gábor azonnal gépet ragadt, hogy megörökítse a nem mindennapi pillanatot

Fotó: Joó Gábor / Forrás: Beküldött

– Járok le Somogyba is fotózni. Ott is találkoztam már nagy rudlival kétszer. Ilyenkor télen ezek a nagy rudlik bizonyos területeken nem ritkák. Szerettem volna régóta már nálunk is hasonlót fotózni. Most sikerült. Természetesen ezeket a vadakat turista úton nem nagy eséllyel látjuk. Én a terület fővadászával egyeztetve járom a Bakonyt. Tisztáson feküdtek kint. Ilyenkor megközelíteni őket lehetetlen. Szerencsére, volt egy pici erdősáv ahol kémlelni tudtam őket. Meg sem próbáltam közelebb menni, mert elriasztani őket nem akartam. Nem a zavarás a célom! A távolság olyan 100-150 méter lehetett – hangsúlyozta.