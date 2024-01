Legutóbb az Összefogás Kupa zajlott a Földi Imre Sportcsarnokban, amelyet több jótékonysági elem is átszőtt. Gyűjtöttek plüssöket a mentősöknek, hogy a kis betegek szállítás közben ne érezzék magukat olyan egyedül. Tíz családot támogattak egyenként százezer forinttal. Földi Imre hagyatékát tovább ápolva vitrinbe is kerültek a relikviái. Nagyon sok akció fűződik a szervezet nevéhez: családi napok, táborok, egészségnapok. Bujtor Éva a mellrák elleni küzdelemben is élen jár, hiszen elindította Tatabányán a Gyalogolj az életért! Akciót, amely a szűrések fontosságára hívja fel a figyelmet.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!