A képviselő-testület Tata Város Ifjúsági stratégiájáról, az „Európa Ifjúsági Fővárosa – Tata 2027” pályázat koncepciótervéről, a város aktuális pályázatairól is egyeztetett.

Tata Város Ifjúsági Stratégiájának megalkotása érdekében elkészült egy, az ifjúság életkörülményeinek feltárására irányuló elemzés. Az ennek során megtartott interjúk, a fiatalok körében végzett kutatások valamint a stratégia hozzájárulnak ahhoz, hogy a képviselő-testület reális, a fiatalok tényleges helyzetét tükröző, összetett ifjúságképpel rendelkezzen.

A stratégiában az önkormányzat meghatározza, rendszerezi a célokat és eszközöket, megnevezi a nyújtott szolgáltatások kialakításával és fejlesztésével kapcsolatos irányokat is. A stratégia elkészítése során több egyeztetés zajlott Tata Város Diákönkormányzatával, emellett a sikeres együttműködést megalapozva 2021. október 12-én megalakult az Ifjúsági Kerekasztal, azzal a céllal, hogy összefogja az ifjúsággal foglalkozó szakembereket, válaszokat találjon az aktuális szakmai kérdésekre, célokat, feladatokat határozzon meg a jövőre nézve.

Hozzátették: a stratégia végleges változatához beérkezett javaslatok, illetve az „Európa Ifjúsági Fővárosa 2027 – Tata” pályázattal összefüggő kiegészítések beépítésével készült el a város Ifjúsági Stratégiája. Egyébként az „Európa Ifjúsági Fővárosa 2027-Tata” elnevezésű pályázatát 2024 februárjában nyújtja be az önkormányzat, a diákönkormányzattal és helyi ifjúsági, valamint civil szervezetekkel együttműködve.

A jelentkező önkormányzatokat és a résztvevő ifjúsági egyesületeket arra ösztönzi a háromfordulós pályázat, hogy mutassanak be egy olyan sokoldalú programot, amely rávilágít az ifjúság részvételére vonatkozó elképzeléseikre és azokra a tervekre, amelyekkel jobb környezetet kívánnak teremteni a fiatalok számára a városukban. A témáról Michl József elmondta: – Az Ifjúsági Stratégiáról már korábban is egyeztetett a testület, az anyagot mára tovább finomította Rigó Balázs alpolgármester. A stratégia elfogadásával újabb hátteret biztosítottunk ahhoz, hogy megpályázzuk az Európa Ifjúsági Fővárosi címet, ennek a pályázatnak az ötlete és kidolgozása is Rigó Balázs nevéhez fűződik.

Az aktuális, havi rendszerességgel elkészülő pályázati beszámolóból kiderül, hogy sikeresen lezajlott a közbeszerzés, melynek nyomán tovább folytatódhat a belterületi kerékpárút fejlesztés, s az Alkotmány utcától a Fényes fürdőig kiépül egy újabb kerékpárút szakasz, valamint megkezdődhet az Új út- Fényes fasor találkozásánál lévő kereszteződés körforgalommá alakítása is.