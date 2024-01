Pfiszterer Péter üzletvezető szerint, aki egyébként egyesületi tag is, nem is volt kérdés, azonnal az akció mellé állt. Úgy tudjuk, körülbelül másfél éve vannak kint a dobozok a pultokban, és ezen idő alatt most második alkalommal ürítették azokat. A január 17-i, szerdai állás szerint összesen 340 ezer forint gyűlt össze, felhasználásáról pedig az adományátadó helyszínén, a dózsekerti üzletben beszélt lapunknak az édesanya. – Lilla aktív epilepsziás, ami azt jelenti, hogy hetente vannak rohamai. Ez egy ritka betegség, az országban három ilyen sorsról tudni, az egész világon pedig 970-en vannak – ismertette Fercsák Mónika a gyógyíthatatlan tünetet.