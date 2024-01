A gyerekek és pedagógusok érdekeit tartották szem előtt három településen is, a tatai Vaszary János, az oroszlányi József Attila, valamint a nagyigmándi Pápay József Általános Iskola is megújulhatott, összesen mintegy 5,5 milliárd forintból. A beruházásokat október 25-én adták át hivatalosan is. Az iskolák új szaktantermekkel, csoportszobákkal, közösségi terekkel gyarapodtak, sportpályákkal, a gépészet is megújult, s eszközöket is beszereztek.

Tokodon jelentős szakrális fejlesztésről adhattunk hírt november 12-én, a Szent Márton-templom összesen mintegy 62 millió forint állami, egyházi, helyi egyházközösségi és önkormányzati támogatással újulhatott meg. A templombúcsú alkalmából Erdő Péter bíboros celebrált szentmisét. A szentmise végén Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt kérte a bérmálkozóktól, hogy legyenek hűségesek az egyházközséghez és a fogadalmukhoz. A politikus kiemelte a példás összefogást, mely révén megszépülhetett az épület.