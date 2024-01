Dupla előadással térnek vissza az Illúzió Mesterei

Egy felejthetetlen este résztvevői lehetnek azok, akik ellátogatnak az Illúzió Mesterei showműsorra január 13-án, szombaton délután és kora este Tatabányán. A műsorban szereplő előadók nemzetközi Tv show-k, rangos fesztiválok és óceánjáró luxushajók rendszeres fellépői.

Las Vegas, New York, Peking, Dubai, Párizs és Monte Carlo színpadai után most készek arra, hogy az Önök városának közönségét is elvarázsolják! Nincs ahhoz fogható, mint élőben látni a varázslatot. Itt nincsenek kameratrükkök: a hihetetlen illúziók a nézők előtt, sőt, azok bevonásával történnek.

A műsorban fellép a nagyszínpadi illúziók mestere Zee Zeus, Kristály Márton vízgömbművész, Las Vegas bűvész bajnoka Párkányi Kolos és a fesztivál díjnyertes kézügyességi bűvész tehetség Bognár Krisztián. A részletek megtalálhatóak az esemény Facebook-oldalán.

LEGO buli lesz Tatabányán

E hét szombaton, 9:30-tól LEGO bulit tartanak Tatabányán, a Vadász út 68. címen. Az eseményen lesz LEGO labirintus, ügyességi játék, építő verseny, célbadobás, és még sok inden más is. Ahogyan azt a szervezők írják, ez a buli most a LEGO-ról fog szólni, de természetesen nem maradnak a gyerekek kedvenc irányított játékai és az arcfestés sem. Részletek az Facebookon.

Kolbászkészítő verseny várja az embereket Esztergomban

Az esztergomi Klapka téren rendeznek szombaton reggel 9 órától egész napos kolbászkészítő versenyt. A rendezvény célja a közösségépítés, hagyományőrzés és természetesen a gasztronómia. Különböző programokkal és bulival várják az érdeklődőket a szervezők, amelyekről az esemény oldalán lehet tájékozódni.

Évadnyitó koncert Oroszlányban

E hét szombaton, délután 17 órától az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar évadnyitó koncertet ad a városi Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban. Részletekért látogassatok el az esemény Facebook-oldalára.

Dr. Bubó mesejáték Komáromban

Január 14-én, vasárnap délelőtt 11 órától a komáromi Jókai Moziban mesejátékot tartanak Dr. Bubóval.

A történet: Dr. Bubó – A népszerű-közkedvelt-rajongott bagolydoki most aztán rendhagyó rendelőt nyit meg az erdő közepén. Az még hagyján, hogy az eredeti műben szereplő állatok közül néhányat kezelésbe vesz – a végeredményről ne beszéljünk, majd a színpadon kiderül… -, de amikor elfogynak a szereplők, hm úgy értem a betegek, kreálni kell újakat!

Így kerül dalban mondva a darabba Vuk, a Nagy Ho-ho-ho, de még Micimackó is. Hogy ők milyen betegséggel küzdenek, az talány, de a musical műfaj már önmagában gyógyszer, ha orvosi, és mellékhatás nélküli hallgatást szolgálja.

Figyelem! Itt nincsenek bábok, csak nagy méretű nénik és bácsik, akik jó kedvvel, bőséggel szórakoztatnak. Szép a hangjuk, így akik ezt szeretik, ne maradjanak otthon.

Természetismereti túra lesz Tatán

Január 13-án, szombaton 9 órától Sétálj velünk Tatán! címmel túrára invitál mindenkit a MAG - Miénk a Grund Városvédő Egyesület. Mint írják: „Járjuk be együtt városunk szép és izgalmas, helyi védettségű természetvédelmi területeit!”

Szakvezető: Márkus Ferenc természetvédelmi ökológus (MAG)

Találkozás: 2024. január 13-án (szombaton), 9 órakor, a Platánnál (az Öreg-tó partján)

Útvonal: Platán, Kastély tér, forrásmészkövek, Kőporos-Lőporos, Kálvária, majd vissza a Fazekas utcán

A túra tervezett időtartama: 3 óra

További részletek az esemény Facebook-oldalán.