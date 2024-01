Szerencsére hathetes korára kezdett eléggé kikupálódni, így már nem fakadtam sírva minden második nap, hogy bizonyára életben sem fog maradni. Beszereztem neki egy macskahátizsákot is, amelyben jókat szunyókál azóta is, és hordozni is tökéletes. Miú szeme eleinte babakék volt, mint minden kismacskának. Hathetes kora körül azonban a szeme zöldülni kezdett, én pedig nem győztem hallgatni az ABBÁ-tól a Slipping Through My Fingers című számot, rádöbbenve, hogy bármilyen nehéz volt az eddig együtt töltött három hét, ez a kismacska egykettőre felnő, én pedig majd visszasírom azokat a szép időket, amikor édesdeden szunyókált a nyakamban.

Ördögi játékstílust képvisel

A korán elválasztott kismacskák nagy eséllyel durvábban játszanak. Később tanulják csak meg az anyjuktól és a testvéreiktől, hogy mekkorát karmolhatnak és haraphatnak, mi számít játéknak, és mi fáj a másiknak. Miúnak ezt nem volt alkalma megtanulni, és csak akkor kezdett el kicsit fejlődni, amikor a másik két macskával összeengedtük őt. Így mondjuk örülök, hogy tél van, mert a pulóverek legalább eltakarják a karomon a karmolásokat, a nadrág pedig azt, hogy a lábaim olyanok, mintha rózsabokorban élnék. Miú ráadásként rossz, mint az ördög. A hátunkra ugrik, felmászik a falra, a fogason lógó kabátjaink kapucnijába ül, de szívesen lóg a függönyön is. Lelkifurdalás nélkül eszi meg a nagyobb macskák ételét, és a miénket is mindig igyekszik megkóstolni. Mégsem tudok rá igazán haragudni, mert ilyenkor hirtelen bekapcsolódik benne a dorombgép, és hízelegve húzódik az ölembe...

A következő mélypont azonban szintén hathetes kora körül következett be, hiszen a Facebook feldobott egy képet egy halott kismacskáról, amit szinte ugyanott találtak, mint én annak idején Miút. A testvére lehetett, hiszen életkorban is hasonlítottak egymásra. Talán felesleges újra és újra elmondani, de mégis reménykedem benne, hogy ez az írás eljut ahhoz az emberhez, aki Miú anyjának a „gazdája”. Egy macska ivartalanítása nem nagy összeg, és nem is kötelező állatot tartani. De ha mégis van, legyen már bennünk annyi, hogy nem elletjük a macskánkat évente többször. Egy ősszel született kismacskának mennyi esélye van arra, hogy túléli a telet? Segítek. Szinte semennyi.

Miú azóta három hónapos elmúlt. Megkapta a szükséges oltásait, védettséget szerzett a különböző macskabetegségek ellen. Bár belőle már nem lesz sem kinti, sem kijárós macska, féléves korában ivartalanításra megy, hiszen ezzel a macskáknál rengeteg rákos megbetegedés elkerülhető. A második oltásakor 1,6 kilogramm volt, szép a szőre, egészséges kiscica, összeszokott a két idősebb macskánkkal, a jó természetű kutyánk pedig azt is elviseli, ha a farkát tépi, vagy a hátán utazik. Sok energiánkba, minőségi macskatápba és odafigyelésbe került mindezt elérni. Aki azonban mindezt sajnálja egy állattól, az ne tartson semmiféle élőlényt. Elvégre senki fejéhez nem tartanak pisztolyt, mondván, márpedig minden háztartásba kell egy macska.