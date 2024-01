A Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége közösségi oldalán hívja fel a horgászok figyelmét arra, hogy miként ne essenek áldozatul átverésnek a horgászkártyájuk megújítása során. Az elmúlt időszakban ugyanis több sporttárs is belesétált a csapdába, ami miatt bankkártyákat is l kellett tiltani végül.

Mint kiderült, a horgász témákkal foglalkozó online hírportá horgászkártya megújításával foglalkozó cikkjében több alkalommal is megjelent a cikk szövegénél a „START” felirat, melyet úgy értelmeztek az érintettek, hogy innen indíthatják a megújítás folyamatát. Azonban erre kattintva egy teljesen más oldalon kezdtek el egy olyan folyamatot, aminek semmi köze a kártya megújításához, viszont megkárosították önmagukat. Egészen pontosan kezdetben 39,65 dollárt vonnak le a horgász bankkártyájáról, majd aztán további összegek tűnnek el.

A megyei szövetség is felhívja a horgászok figyelmét, hogy a Magyar Horgászkártyát online megújítani csakis a www.horgaszjegy.hu oldalon, a saját profiljukba belépve lehetséges. Amennyiben erre nincs lehetőségük, akkor a 2024. évi horgászokmányok kiváltásával egy időben az egyesületük segít a kártya megújításában.

A közelmúltban podcastünkben mi is foglalkoztunk a témával, hogy ismeretlen webhelyen, webshopban, vásárlófelületen ne adjuk meg az adatainkat, mert így könnyen átadhatjuk bankkártyánk és -számlánk adatait az arra jogosulatlanoknak. Magunk is megnéztük a vonatkozó cikket, és megtaláltuk azt a bizonyos start feliratot. Az első gyanús jel az volt, hogy az angol nyelvű oldalon (miért fizettetne vagy regisztráltatna a magyar horgászszövetség angol nyelvű felületen?) a háromlépéses regisztrációnál a beírt jelszó is látható volt. Ezt követően a már a kártyaadatokat kérte a rendszer. Ha végigcsináltuk volna a regisztrációt, egy ötnapos ingyenes próbaidőszak után, havi 34,95 dollárért használhattuk volna a felkínált pdf-olvasó-konvertál szolgáltatást. Fontos tehát mindig alaposan ellenőrizni a webhelyeket, átnézni, átgondolni, esetleg ellenőrizni, hogy nem kattintottunk-e adathalász vagy csaló weboldalra, vagy fizetünk elő olyasmire, amire nem is akarunk.

Egy internetes szakportál szerint az ominózus oldalt 2023 januárjában hozták létre, és bár jelenleg nincs rajta semmilyen feketelistán, de gyanúra ad okot, hogy kevesen használták, nem tudni, ki a tulajdonosa. Ugyanakkor titkosítást például használ az adatainkhoz. Így az is lehetséges, hogy a gyanútlan horgászok nem klasszikus csalás áldozatai lettek, csak előfizettek valamilyen szolgáltatásra. Ami persze így is ugyanolyan bosszantó.