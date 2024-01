– Bár eltelt sok esztendő és többen már tabletről nézik a kottát, a zenekar applikációval hangol és az utazásokra sem lovaskocsival indulnak a fiatalok, a céljuk azonban mégsem változott. Elődeikhez hasonlóan az igényes művészeti élet fejlesztését, a fúvószene népszerűsítését tűzték zászlójukra – mondta Lazók Zoltán, aki hisz a sport, a zene és a művészet közösség összekovácsoló erejében nemcsak Oroszlányban, a megyében, az országban, hanem az egész világon is.

– A zene egyetemes jelrendszer, amit mindenki ért. Az is, aki nem tanulta, aki nem volt részese a zeneoktatásnak – ezt már Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselőtől tudtuk meg, aki szerint a zene a művészet különleges adománya, a teremtés csodája. Személyes hangvételű beszédében kitért arra is, hogy ami a zene nyelvén elmondható, azt szavakba önteni csak kísérlet lehet.

A köszöntők után Johan de Meij és Gersd Bogner szerzeményei is felcsendültek, utóbbi híres szerzeményeket komponált xilofonra. A két felvonásos koncerten hallható volt még John Williamstől a Highlights from Hook, valamint Hans Zimmer és John Powell szerzeménye, a Kung Fu Panda animációs harcművészeti film slágere is. Végezetül a mesék világából készült egy válogatás, aminek ritmikus változásai okán küszködtek a zenészek a próbákon. Elmondásuk szerint a legnehezebb darabbal készültek, ami az évadnyitó koncertjeiken eddig valaha is hallható lett volna. Remekül vizsgáztak, ugyanis a közönség egybehangzó vastapssal hálálta meg a melódiákat. Többek között Frédi és Béni, a két kőkorszaki szaki (Flinstones család), A rózsaszín párduc, a Maci Laci, a Walt Disney, valamint a két örök, de imádnivaló ellenség, Tom és Jerry híres dallamait.