Osgyán Erika Szilvia kislánya bő egy hónapja született, de biztos benne, hogy néhány gesztus, néhány mondat örökre megmarad az emlékezetükben.

– A szülés közben olyan figyelmes volt, hogy még azt is észre vette amikor kiszáradt a szám, és szólt, hogy apa adjon pár korty vizet. Illetve, amikor bejött viccelődött, hogy hallom, itt dupla szülinap készül, mivel a kisfiam születésnapján kezdődött a buli, és aznap meg is született Anna. De azt a dicséretet sem fogom elfelejteni, amit a szülés végén mondott: "Kár, hogy nem vettük videóra, mert jó kis oktatóvideó lehetne, olyan szép, tankönyvi szülés volt, Anya nagyon ügyes volt!" – mondta Erika, aki azért is nagyon hálás, hogy a férje - aki az első kisfiuk születésénél még rosszul lett – most Málik doktornak köszönhetően még a köldökzsinórt is elvágta.

Erika babája, Anna

Forrás: Beküldött

– A doktor úr a kezébe adta az ollót és biztatta, így aztán egy meghatározó élménnyel gazdagodtunk. Ezek "apró gesztusok", de nagyon sokat jelentenek, amikért nagyon hálásak vagyunk, de legfőképp azért a szakmai tudásért, biztatásért, amellyel ott állt mellettünk, aminek köszönhetően épségben, egészségben a világra jöhetett a kislányunk – tette hozzá hálásan Erika.

Baranya-Hajdú Ramóna egy babát elvesztett, de a főorvos támogatásával már egy kislány és egy kisfiú boldog édesanyja.

– Már az első várandósságnál is Málik főorvos úr volt a fogadott orvosunk . Sajnos az első kislányunk a 34. hétben halva született, nem derült ki konkrétan, hogy mi lehetett az oka. A halva szülés után a kórházból hazamenetelkor megkérdezte a doktor úr, hogy “Ramóna fogom még mosolyogni látni ?” Hát 6 hónappal később mosolyogva, de rettegéssel telve léptem be a rendelőjébe pozitív teszttel - kezdte történetüket Ramóna, akinek nem volt könnyű a várandósága.