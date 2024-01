Kompi, vagy ahogy a kapitány kisfia ívja, Bütyök, igazi hajós lett. A macska kialakult rutinnal vesz részt a mindennapi teendőkben.

Már ha tele pocakkal hajlandó megmozdulni kedvenc székéből. A komp egyik utasa bájos fotókat küldött a kandúrról – akit, mint megtudtuk, a gondos, felelőségteljes gazdi már ivartalaníttatott.

A képek nyomán megkérdeztük Farkas Lászlót, a neszmélyi komp kapitányát, hogyan is néz ki kedvencük egy napja.

– Hajnalban lejön velünk a kompra és a gépház ajtajában kíváncsiskodik befelé hogy hol bujkálunk. Azt nem szeretnénk, ha bemenne a gépházba, mert félünk, hogy a sok mozgó alkatrésztől megsérülne. Utána följön velünk reggelizni, útközben ellenőrzi a bak mellett lakó békát, de az már valahová elvermelt télire. Mire elkészül a reggeli már ő is bent van a révházban, ahol folyamatosan dorombol, dörgölőzik, szinte mindent kér amit mi is. Aztán persze eszik még egy kis cicakaját. Hogy hova fér bele ennyi ennivaló rejtély – mesélte Laci, aki elárulta, hogy a finom házi koszt ellenére kedvence azért vadászni is eljár.