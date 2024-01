A DINPI tájékoztatása szerint a török korig kis lélekszámú település húzódott meg a Gerecse szívében, ahol a hódoltság ideje alatt minden elpusztult, később hegyi pusztaként újult meg a hely. Pusztamaróton a második világháború előtt még mintegy 100 ember élt életvitelszerűen, de a rendszerváltás után már csak 1 állandó lakosa volt Pusztamarótnak.

Ma már nem létezik önálló településként, de egykor az erdő- és vadgazdálkodás, valamint a gyümölcstermesztés központjaként is ismert volt, iskola és bolt is működött ott egykor, sőt a felszámolt süttői kisvasúti egyik végállomása is éppen Pilismaróton volt. Minderre a gazdag múltra csak az épületek, a temető és a víztározó tavacska műtárgyai emlékeztetnek.