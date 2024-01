Megépült a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde telephelye a Baromállás dűlőben. A beruházás 519 millió forintos TOP-os pályázatból valósult meg néhány hónap alatt. Két tizenkét fős csoportban várják majd a legkisebbeket gyönyörű környezetben, jól felszerelt tágas csoportszobákban.

Emellett készült még egy orvosi szoba, ahol gyermekorvos és védőnő is várja a családokat. Az új intézményhez vezető utat is leaszfaltozták, s most azon dolgoznak, hogy az ipari parkból is meg lehessen közelíteni a bölcsődét.