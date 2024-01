A stúdióba hozott különböző méretű tálak különböző módon szólaltak meg. Schubert Zoltán azt is elárulta: annak is van jelentősége, ha egy-egy hangfürdőzés alatt más-más hangon szólalnak meg, vagy alkalmanként másként rezegnek. Az évezredes hagyományokon nyugvó hangtálazás nemcsak a fizikai tünetekre, hanem a lelki egyensúly kialakítására is nagyon jó hatással van. A test és a lélek egyensúlyát, a lassulás folyamatát is támogatja – hangsúlyozta Schubert Zoltán, aki a beszélgetés alatt és a végén is megkondította a harangokhoz hasonló hangzás keltő tálakat.

