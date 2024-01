Boglári Zoltán, tatai képviselő osztotta meg közösségi oldalán azt a jó hírt, hogy a bejelentését követően a szolgáltató (E.ON) megkezdte a Bartók Béla utca 3-5. és a Május 1. út 6-8-10. tömbök közötti közvilágítás helyreállítását. A képviselő a poszthoz képeket is csatolt, amin az is látszik, hogy valószínűleg komoly hiba keletkezett a földkábelekben, mivel az útburkolatot is bontani kellett. Boglári arra is kitért, hogy ilyen esetben nem a városnak, hanem a szolgáltatónak kell jelezni a hibát.

– Nagyon kérek mindenkit, hogy hasonló esetekben ne az Önkormányzatot hibáztassa, mivel az izzók, lámpatestek kivételével minden, a földkábel, a légkábel, a tartóoszlop és a többi javítása a szolgáltató, jelen esetben az E.ON hatásköre. Az Önkormányzat 1-1 kiégett izzó, lámpatest cseréjét tudja elvégezni. Nyilvánvaló, ha egész utca, vagy utca szakaszon nem világítanak a lámpák ott az E.ON. tudja a javítást elvégezni – tanácsolta a képviselő, aki azt is elmondta, hogy milyen esetekben tud az önkormányzat segíteni.

– Ha csak 1-2 lámpa nem világít az utcában, akkor bejelentést tehetnek a CityApp alkalmazásban, vagy jelezzék a körzet képviselőjének, a Polgármesteri Hivatalnak. De amennyiben egész utca, vagy utca szakasz nem világít azt közvetlenül lehet jelezni az E.ON hibabejelentőjén, vagy a körzet képviselőjének, a Polgármesteri Hivatalnak. De fontos kiemelni, hogy a körzet képviselője vagy a hivatal is az E.ON felé továbbítja a jelzést - tette hozzá Boglári Zoltán. Ha valaki nem tudná, hogy lakóhelye melyik képviselőhöz tartozik, akkor azt a tata.hu keresőjében meg tudja nézni.