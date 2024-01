Júniusban megnyílt az interaktív Malomkert. Két projekt keretében valósulhatott meg a Jenő-malom felújítása, illetve a Malomkert kialakítása. A közel 800 millió forintos beruházás TOP támogatásból, illetve a város önerejéből valósulhatott meg. A malomépület és környezetének megújítása Tatán az Angolparkban az „Angolkert Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme” című projekt keretében valósulhatott meg. A fejlesztés eredményeként új életre kelt a Jenő-malom, mellette pedig egy különleges, vizes élménypark is helyet kapott. A projektben helyreállították a műemléki védettségű malmot, a központi helyiségben egy interaktív tér várja a látogatókat, melyben a tatai malmok belső működését, munkafolyamatait lehet megismerni. A Jenő-malom mellet kapott helyet a vízi játszótér a Malomszigeten, ami szintén egy malom mintájára készült el: a gútai hajómalom kicsinyített mása elevenedik meg a parkban, illetve több malomszerkezet is helyet kapott, ahol a gyerekek meghajthatják a malomkereket, terelhetik az őrléshez szükséges vizet, szabályozhatják a zsilipeket. A tér alkalmas különböző rendezvények, programok lebonyolítására is.