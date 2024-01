Sziklás kalandparkot avattak a Kálváriánál

Átadták a tatai Geológus Kert szomszédságában kialakított vasalt utakat. A Kálváriánál kiépített „út” várja a felnőtteket és a gyerekeket is. A via ferrata kiváló szabadidős program, lényegében egy sziklás kalandpark, amely egyre elterjedtebb hazánkban is. A projekt az Aktív Magyarország program keretén belül valósult meg, 15 millió forint pályázati forrásból. A rendezvényen részt vett és ki is próbálta a pályát Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, illetve Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős államtitkár is.