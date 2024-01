Bemászhattak a Leopardokba

Nyílt napot tartott az tatai páncélosdandár április 21-én a laktanyában. Iskolákat és óvodákat hívtak meg, de sok katonacsalád és hozzátartozóik is ellátogattak az eseményre. Harckocsi-bemutatót is tartottak, ahol az érdeklődők használat közben is megcsodálhatták a járműveket. A rendezvényen a legkisebbeket két hatalmas ugrálóvár várta. A bátrabb gyerekek még egy akadálypályán is kipróbálhatták magukat. A nyílt napon a laktanya egyes kapujánál átadtak egy toborzópontot, ahol a tatai dandárhoz csatlakozni vágyókat várják.