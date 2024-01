Megkezdődtek a 36. Bábolnai Gazdanapok

– Az energiahordozók és a műtrágya árának emelkedése, valamint az ukrán mezőgazdasági termékek vámmentessége radikálisan rontotta a növénytermesztés feltételeit – fogalmazott Feldman Zsolt államtitkár a gazdanapok megnyitó ünnepségén.

Szerinte hazánk olyan helyzetbe került, mint Bulgária, Lengyelország, Románia és Szlovákia. Úgy vélekedett, hiába jelezték a problémát az Európai Uniónak, nem ismerték el, milyen zavarokat okoz ezen országok mezőgazdaságaiban, hogy több tízmillió tonna ukrán termény érkezett a piacra.

A megnyitó után több különdíj is gazdára talált. Először Feldman Zsolt adott át miniszteri különdíjat az IKR Agrár Kft. ügyvezetőjének, Aranyosi Károlynak, illetve Nagy Lajos üzletági igazgatónak. Győrffy Balázstól, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökétől kapott különdíjat az AgroVario Kft. szervezetfejlesztési igazgatója, Takács Zoltán. A Nemzeti Ménesbirtok különdíját a Porche Hungária érdemelte ki, az elismerést Haál Gábor igazgató nyújtotta át Szászi Bálintnak és Kapócs Ferencnek.

Az eseményen részt vett többek között Jakab István, a MAGOSZ elnöke, a magyar országgyűlés alelnöke és Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora.

A program pénteken és szombaton is folytatódott. Pénteken rendezték a szakiskolai napot is, amikor mintegy ezer diákot látnak vendégül és vezetnek körbe a gazdanapokon. Az érdeklődőket 150 kiállító várja 20 ezer négyzetméteren, a látványos gépbemutatók mellett különféle előadások, kerekasztal-beszélgetések is részei a rendezvénynek. Mivel a gazdáknál generációváltás zajlik, ebben a témában is szerveznek előadást, hogy az átadás sikeres legyen, és a fiatal magyar gazdák eredményesen vezethessék a gazdaságokat.